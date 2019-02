VIDEO. Skiër wordt meegesleurd door lawine en wordt gered door twee vrienden Redactie

20 februari 2019

Straf verhaal van drie skiërs in Utah. Eén van hen werd meegesleurd door een lawine en was minutenlang bedolven onder een dikke laag sneeuw. De professioneel skiër had een camera op zijn helm dus legde alles vast op beeld. Zijn twee vrienden zagen het gebeuren en konden gelukkig snel reageren. Eens ze hun vriend gevonden hadden begonnen ze hem zo snel mogelijk uit te graven zodat hij kon ademenen. Het lukt het duo uiteindelijk om hem te bevrijden en de skiër komt er met de schrik vanaf.