VIDEO. Seriemoordenaar maakt tekeningen van zijn slachtoffers cdb

13 februari 2019

11u53 0 De FBI heeft tekeningen verspreid die seriemoordenaar Samuel Little gemaakt heeft van zijn slachtoffers. De moordenaar bekende 93 moorden in 20 verschillende Amerikaanse staten. Zijn slachtoffers waren allemaal vrouwen waarvan hij dacht dat ze niet gemist zouden worden. De politie kon hem overtuigen om tekeningen van zijn slachtoffers te maken. Die wil de FBI nu gebruiken in de hoop dat mensen de vrouwen herkennen en ze geïndentificeerd kunnen worden.

Vooral drugsverslaafden, transgenders en prostituees werden slachtoffer van Samuel Little. Hij wurgde de vrouwen en bracht ze nadien naar een bebosd gebied zodat ze niet snel gevonden zouden worden. Little is ondertussen 78 jaar en onder aanmoediging van de politie heeft hij een aantal van zijn slachtoffers getekend.

De eerste moorden werden gepleegd tussen 1970 en 1982 en tussen 1989 en 2005 volgde een nieuwe reeks moorden. In 2012 kon de man aangehouden worden. Sindsdien bekende hij 93 moorden maar slechts 36 zaken zijn opgelost. Hoeveel vrouwen hij exact heeft vermoord is dus niet duidelijk. Daarom hoopt de FBI dat de tekeningen zullen helpen bij het identificeren van de slachoffers.

Little maakte 16 portretten met krijt, pastelpotloden en aquarelverf. Hij legt de slachtoffers vast zoals hij ze zich herinnert. Ondanks het feit dat sommige feiten bijna 50 jaar geleden gebeurde, zijn de tekeningen nog heel gedetailleerd.

Samuel Little zit een levenslange celstraf uit in de gevangenis van Californië.