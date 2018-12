VIDEO. Schutter vuurt in het wilde weg tijdens misviering: vijf doden in Braziliaanse kerk SVM SDA

13 december 2018

00u55

Bron: Belga 6 Een wilde schutter heeft tijdens een misviering in een kerk in Brazilië vier mensen doodgeschoten. Een vijfde slachtoffer overleed later in het ziekenhuis. De man opende in de kathedraal van Campinas in de deelstaat São Paulo het vuur. De dader pleegde uiteindelijk zelfmoord.

Het slachtoffer dat later in het ziekenhuis overleed, was een vrouw van 84 jaar, die onder meer beschoten werd in de buik en borst. Dat bevestigt de burgemeester van Campinas. De vier andere dodelijke slachtoffers waren 38, 39, 51 en 68 jaar oud. Drie gewonden mochten het ziekenhuis intussen verlaten.

De schutter, een man van 49 jaar met psychologische problemen, drong de kerk binnen tijdens een misviering en opende het vuur. Nadien pleegde hij zelfmoord.

“Slachtoffers onschuldige bejaarden”

In de kerk vond een misviering plaats toen de amokmaker gewapend met een pistool en een revolver de kathedraal binnenstormde. “De meeste mensen waren bejaarden, onschuldigen, en hij vuurde in het wilde weg op iedereen. Het was verschrikkelijk, een tragedie”, aldus kerkmedewerker Alexandre Moraes aan de krant ‘O Globo’.

De omstandigheden van de schietpartij zijn nog niet duidelijk. De politie heeft een onderzoek ingeleid. “Op dit ogenblik van diep leed rekenen we op het gebed van iedereen”, schreef het katholieke aartsbisdom van Campinas op Facebook.

“Wapens beschermen vrijheid van volk”

In Brazilië kwam onlangs de wapendracht weer ter discussie. De nieuwe president Jair Bolsonaro wil de toegang tot wapens vanaf 1 januari weer vereenvoudigen. De extreemrechtse militair gelooft dat hij daarmee de veiligheid van de bevolking kan verhogen. “Als in deze televisiestudio drie of vier gewapende personen binnenstormen, zal geen enkele idioot erin slagen om slechte dingen te doen”, zei hij onlangs in een tv-interview. “Meer nog dan het eigen leven beschermen wapens de vrijheid van het volk.”

Brazilië gaat gebukt onder een golf van geweld. Vorig jaar werden in het grootste land van Latijns-Amerika meer dan 63.000 mensen gedood.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.