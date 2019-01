VIDEO. Schrijnend: ‘vuilniskinderen’ moeten hun gezin onderhouden in Jemen VTM NIEUWS-journalist bezoekt land na vier jaar burgeroorlog Gunter Van Stappen

08 januari 2019

08u56

Bron: VTM NIEUWS

Jemen staat na vier jaar burgeroorlog op de rand van de grootste humanitaire crisis die de wereld in decennia heeft gekend. Dat zegt de VN, terwijl alles op alles wordt gezet om tot een vredesakkoord te komen tussen de strijdende partijen in het noorden en het zuiden van het land. Intussen blijft het land zo goed als hermetisch afgesloten van de buitenwereld. VTM NIEUWS-journalist Robin Ramaekers en cameraman Jo Verstichel slaagden er als één van de eerste TV-ploegen in om het noorden van Jemen binnen te geraken.

In hoofdstad Sanaa komen al jaren amper nog buitenlanders, laat staan journalisten. De hoofdstad is quasi afgesloten van de wereld. De bevolking heeft alle moeite van de wereld om de voortdurende oorlog te overleven. De vuilniskinderen van Sanaa onderhouden sinds de oorlog hun gezin door afval op te halen, ze krijgen 50 cent voor een grote zak.

