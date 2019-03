VIDEO. “Schandalig”: groepje daklozen in elkaar geslagen, aanvallers gaan met 5 dollar lopen ADN

03 maart 2019

12u58

Bron: ABC, CBS 4 De politie van New York is op zoek naar vijf mannen die op brutale wijze een groepje daklozen hebben overvallen in New York. Op beelden gedeeld door de NYPD is te zien hoe de slapende daklozen benaderd worden door het groepje en daarna verschillende klappen en schoppen krijgen. De dieven gingen er met vijf dollar vandoor.

De aanval gebeurde vorige week zaterdag in de vroege ochtend, in een straat bij Borough Park in Brooklyn. Daar lagen vier daklozen tussen de 41 en 61 jaar oud te slapen. Volgens de NYPD schopten en sloegen de verdachten de daklozen en smeten ze ook objecten hun richting uit, terwijl ze geld eisten.

Een dakloze man die onder een wit laken lag te dutten, werd het zwaarste toegetakeld. Zijn aanvallers gingen hem om beurten met veel geweld te lijf. De man raakte zwaargewond aan zijn hoofd en verkeert nog steeds in kritieke toestand. Twee andere slachtoffers moesten ook naar het ziekenhuis, één van hen raakte zwaargewond aan zijn oog.



Het gespuis ging uiteindelijk met een schamele vijf dollar (4,39 euro) aan de haal van één van hun slachtoffers, de rest had geen cent op zak. De politie hoopt de groep aanvallers te kunnen klissen en heeft daarom nu deze camerabeelden verspreid.

De brutale overval hakt er bij velen zwaar in. De allerzwaksten van de maatschappij overvallen en met geweld beroven van het weinige dat ze hebben? “Schandalig”, is de woedende teneur.

