VIDEO. Russen zijn dol op Belgisch bier en Kwak is het bekendste

30 december 2018

20u57

Bron: VTM NIEUWS 0

In Rusland drinken ze steeds vaker Belgisch bier. De afgelopen vijf jaar tijd verdrievoudigde de export vanuit ons land van 5,3 miljoen liter naar 15,2 miljoen liter. In geen enkel ander land in Europa stijgt de consumptie van Belgisch bier sneller dan in Rusland.

Het bekendste Belgische bier in Rusland, dat is Kwak, “dat is echt van bij jullie”, klinkt het bij Russische cafégangers. “Het typische eraan is het glas, dat kan je kwakken.” Het toont alleen maar aan dat Belgisch bier in Rusland in de smaak valt. Er zijn dan ook Russische cafés met maar liefst 290 verschillende Belgische bieren. Voor zo’n biertje betaal je gemiddeld zo’n vijf euro.

De Russen zijn dan wel dol op ons bier, ze moeten ermee oppassen, leggen caféhouders uit. “Mensen zijn hier gewend aan lichte bieren waarvan je de ene na de andere kan drinken. Maar met Belgisch bier is dat absoluut niet zo. Velen zien af de volgende dag.”