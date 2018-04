VIDEO: Rusland test nieuwe raket om "veiligheid te garanderen" Jolien Meremans

02 april 2018

14u05

Bron: RT 3 Het Russische Ministerie van Defensie heeft beelden vrijgegeven waarop te zien is hoe een Russische antiballistische raket wordt getest. De raket is ontworpen om de Russische hoofdstad te beschermen en is een onderdeel v an de A-135 antiraketschild. Details over de raket blijven nog geheim.

Het Russische leger heeft met succes een verbeterde antiballistische raket getest . De raket werd ontworpen om binnenkomende kernkoppen te vernietigen. Het projectiel is een onderdeel van het antiballistische raketschild (ABM) dat Moskou beschermt.

Sary Shagan

Beelden van het Russische Ministerie van Defensie die op zondag zijn vrijgegeven, tonen hoe een raket in het Sary Shagan-testgebied in Kazachstan opstijgt. De raket vliegt in de lucht richting een doelwit en laat een rookpluim op zijn pad achter.

"Een nieuwe, verbeterde antiballistische raket heeft zijn taak met succes volbracht en een conventioneel doelwit geraakt op het afgesproken tijdstip," zei generaal-majoor Andrey Prikhodko van de Russische luchtmacht.

Details

Het Ministerie geeft voorlopig geen verdere details vrij en laat ook niet weten welk type raket gebruikt werd voor de test. Het projectiel is een onderdeel van het A-135 antiraketschild dat is ontworpen om de Russische hoofdstad te beschermen tegen nucleaire aanvallen. Het bestaat uit tientallen interceptorraketten en geavanceerde early warning radars.

In februari testte het Russische leger met succes een nieuwe interceptorraket van het Sary Shagan-testprogramma. De interceptor diende blijkbaar ter vervanging voor de 53T6 short-range antiballistische raketten, die een onderdeel vormden van het ABM-schild.