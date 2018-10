VIDEO. Roltrap slaat op hol in metro Rome: twintigtal Russische voetbalfans gewond KVDS

23 oktober 2018

Een twintigtal Russische voetbalfans is vanavond gewond geraakt toen een roltrap op hol sloeg in het metrostation Repubblica in Rome. De supporters van CSKA Moscow waren op weg naar de Champions League-wedstrijd tegen AS Roma in het Olympic Stadium, toen het incident gebeurde. Het was de officiële fanclub van CSKA die de beelden deelde op Twitter.

Eén persoon zou er erg aan toe zijn. Volgens Italiaanse media kwam een aantal supporters vast te zitten tussen de metalen platen van de roltrap. De Italiaanse krant La Repubblica schrijft dan weer dat de roltrap het begeven zou hebben nadat zingende en scanderende fans op en neer begonnen te springen op de treden.