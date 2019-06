VIDEO. Restanten van ingestorte snelwegbrug in Genua opgeblazen SPS

28 juni 2019

09u14

Bron: Belga 1 In de Italiaanse stad Genua zijn vanochtend de laatste twee pijlers van de Morandibrug opgeblazen, bijna een jaar nadat de instorting ervan aan 43 mensen het leven kostte. De twee pijlers waren goed voor 4.500 ton beton en staal, en voordat ze gecontroleerd tot ontploffing werden gebracht, waren 4.000 mensen geëvacueerd. Om te vermijden dat te veel stof zou vrijkomen, werden tientallen waterbakken geplaatst op de brug, die een muur van water vormden bij de ontploffing.

Het hele gebeuren werd live uitgezonden op de Italiaanse televisie, en premier Matteo Salvini en vicepremier Luigi Di Maio volgden het ter plaatse. Verwacht wordt dat de mensen die geëvacueerd worden, later op de dag mogen terugkeren, als het gebied weer veilig wordt verklaard.

De brug werd ontworpen door Ricardo Morandi en werd afgewerkt in 1967. Na de instorting bleek dat de stalen staven die de brug ondersteunden doorheen de jaren zwaar beschadigd raakten door de zeelucht. Mogelijk werd de degradatie nog verergerd door het zware verkeer: de brug werd elk jaar door 25 miljoen voertuigen gebruikt.

De gerenommeerde architect Renzo Piano heeft inmiddels een nieuwe brug ontworpen, waarvan de bouw eerder deze week is begonnen. Als alles goed loopt zal die volgend jaar in het voorjaar ingewijd worden. De nieuwe snelwegbrug krijgt achttien pijlers in de vorm van de kiel van een schip, en 43 verlichtingspalen, één voor elk slachtoffer. Het wordt de duurste brug van Europa.