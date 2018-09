VIDEO. Reiziger filmt vol ongeloof hoe man zich plots begint te scheren op volle trein KVDS

17 september 2018

11u06 0 Een Amerikaanse man heeft op Twitter een filmpje gedeeld van iets wat hij vol ongeloof zag gebeuren toen hij donderdagavond met de trein naar huis reed van het werk. Pete Bentivegna uit New Jersey filmde hoe een passagier aan de andere kant van de gang scheerschuim bovenhaalde en zich begon te scheren. De beelden werden in drie dagen tijd al bijna 3 miljoen keer bekeken.

Welcome to NJ TRANSIT!!! pic.twitter.com/ie9SR2UDnJ Pete Bentivegna(@ pbenti007) link

Op het filmpje is te zien hoe de man zich in één enkele beweging scheert en vervolgens het schuim op de grond gooit. Daarop staat hij recht en gaat hij voor de verbouwereerde ogen van de andere reizigers op zoek naar het toilet. “Dat is deze kant uit, niet”, mompelt hij nog.

Bier

Even later postte Bentivegna nog nieuwe filmpjes van de man, waarop te zien is hoe hij een blikje bier wegwerkt. “Ik pendel al bijna 20 jaar met deze trein en het is een van de vreemdste dingen die ik ooit al gezien heb”, aldus de man op Twitter.