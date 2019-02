VIDEO. ProRail waarschuwt voor spoorlopers met... beelden van spoorloper in lingerie LH

28 februari 2019

21u57 0 ProRail, de Nederlandse spoorwegbeheerder, wil met een opmerkelijke actie mensen aansporen om spoorlopers te melden. Met bewakingsbeelden van een spoorloper in vrouwenlingerie wil het bedrijf duidelijk maken dat verdacht verdrag steeds moet aangegeven worden.

De beelden dateren al van vorig jaar en werden vastgelegd door één van de 3.500 bewakingscamera’s van de spoornetbeheerder.

“Veel verwarde personen legt ProRail vast met de duizenden camera’s langs het spoor. Na het zien van een verward persoon, worden direct maatregelen genomen in de treindienst en worden de hulpdiensten ingeschakeld om de persoon de juiste zorg te bieden”, klinkt het bij ProRail. “Bij veel van deze beelden valt op dat omstanders een verward persoon aan zijn of haar lot overlaten en niets doen. Daar zijn we van geschrokken.”

Striptease-act

“Het aantal incidenten met verwarde personen is talrijk. We hebben iedere dag meerdere meldingen. Dat varieert van mensen die een striptease-act geven op het spoor, agressief gedrag vertonen op de perrons en verwarde mensen die in een tunnel lopen", gaat het bedrijf verder.

ProRail roept iedereen op om een oogje in het zeil te houden en de hulpdiensten in te schakelen via het alarmnummer 112 bij het zien van een verward persoon op of rond het spoor.

Alarmnummer in België

Ook de NMBS raadt passagiers en omstanders aan om verdacht gedrag of gevaarlijke situaties meteen te melden. Dat kan via het gratis telefoonnummer 0800 30 230 van veiligheidsdienst Securail.