VIDEO: President Macron ontvangt 'Held van Parijs', Malinese migrant zonder papieren

President Macron ontvangt 'Held van Parijs', Malinese migrant zonder papieren

28 mei 2018

07u44

Bron: Belga, ANP 0 Hij wordt 'de held van Parijs' en 'd e Spider Man van het Achttiende Arrondissement'. De jongeman die zaterdag op gevaar voor eigen leven een kind redde dat aan een balustrade hing, blijkt een Malinese migrant te zijn zonder geldige verblijfspapieren. Veel Parijzenaars hopen nu dat hij alsnog geregulariseerd kan worden. Vanmorgen wordt de 24-jarige alvast ontvangen door president Macron.

Het kind hing aan de balustrade en dreigde naar beneden te vallen. De man twijfelde niet en klom als een volleerde acrobaat via de terrassen van het appartementsgebouw naar boven, waar hij het kind in veiligheid kon brengen. De buren van het jongetje raakten net niet tot bij hem. "Gelukkig was er iemand met een goede fysieke conditie die de moed had om het kind te gaan halen", zei de brandweer die pas ter plaatse was toen het jongetje al was gered.

Beelden van zijn heldendaad zijn al meer dan drie miljoen keer bekeken en worden massaal gedeeld. Later verklaarde de jongeman voor de Franse televisie dat hij vooral blij was dat het jongetje het had gehaald. "Ik deed het omdat het een kind was. Ik hou van kinderen, ik dacht niet aan de hoogte of het risico."

"Voorbeeld voor alle burgers"

Vandaag blijkt de man, Mamoudou Gassama, een 24-jarige Malinees te zijn die zonder geldige verblijfspapieren in Frankrijk woont. Parijzenaars, maar ook politici van links en rechts roepen nu op hem te regulariseren. De burgemeester van Parijs, Anne Hidalgo, sprak op Twitter over een "heldendaad" en sprak de man via de telefoon. "Hij zei dat hij enkele maanden geleden hiernaartoe was gekomen vanuit Mali om hier een nieuw leven op te bouwen. Ik heb hem gezegd dat zijn heldendaad een voorbeeld is voor alle burgers en dat de stad Parijs hem zeer graag zal ondersteunen in zijn pogingen zich in Frankrijk te vestigen."

Vanmorgen zal president Emmanuel Macron de man ontvangen op het Elysée.

Hoe en waarom het jongetje over de omheining van het balkon was gekropen, is nog niet duidelijk. Volgens nieuwszender LCI waren zijn ouders niet aanwezig. Het jongetje is toevertrouwd aan de jeugdbescherming en is ondergebracht in een opvanggezin. Zijn vader werd in hechtenis geplaatst. Hij zou hebben verklaard dat hij even de deur uit was om boodschappen te doen. Hij zou in de veronderstelling zijn geweest dat de glazen deur naar het balkon op slot zat.

Enfant sauvé à Paris: "J'ai réussi à attraper le balcon, et Dieu merci, je l'ai sauvé ", témoigne le héros pic.twitter.com/dI9ALB5JWc BFM Paris(@ BFMParis) link

Un grand bravo à Mamoudou Gassama pour son acte de bravoure qui a permis de sauver hier soir la vie d'un enfant. J'ai eu plaisir à m'entretenir avec lui aujourd'hui par téléphone, afin de le remercier chaleureusement. https://t.co/DP5vQ1VZYh Anne Hidalgo(@ Anne_Hidalgo) link