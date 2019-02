VIDEO. Prachtig: Dit is het grootste zinkgat ter wereld JOLE

15 februari 2019

12u33

Bron: CNN 0

In Belize, in Centraal-Amerika, zijn wetenschappers op verkenning gegaan in het grootste zinkgat ter wereld. De Great Blue Hole ligt op enkele tientallen kilometers van de kust en is 318 meter breed en 124 meter diep. Met een onderzeeër konden de wetenschappers nooit eerder geziene beelden maken.