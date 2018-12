VIDEO. Politie redt man nipt uit brandende auto JOLE

20 december 2018

10u38

Bron: AP 0

In de Amerikaanse staat Texas heeft de politie vorige week een man nipt uit een brandende wagen gered. Op bodycambeelden van de agenten, die nu pas werden vrijgegeven, is de reddingsactie te zien. De man was de hele tijd bewusteloos en werd met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Hij liep ernstige brandwonden op, maar over zijn huidige toestand is niets bekend.