VIDEO. Politie krijgt het weer hard te verduren tijdens ‘gele hesjes’- protest in Parijs: bokser slaat agent in het gezicht, demonstranten gooien fiets recht op politieman Redactie

06 januari 2019

09u56

Bron: VTM Nieuws 0

Gisteren hebben de ‘gele hesjes’ opnieuw geprotesteerd in de Franse hoofdstad. Daarbij kwam het al voor de achtste zaterdag op rij tot confrontaties tussen betogers en politieagenten. Agenten werden met allerlei projectielen aangevallen - waaronder ook met een fiets. Een bokser mengde zich ook in het protest en sloeg een agent hardhandig in het gezicht.