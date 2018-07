VIDEO. Politie achtervolgt urenlang kleine hond die op snelweg liep Rob Van herck

03 juli 2018

16u29

Bron: VTM Nieuws 0

De politie van Seattle heeft de handen vol gehad met een kleine viervoeter. Het dier was om een nog onverklaarbare reden op de snelweg verzeild geraakt. De agenten zetten daarop de volledige weg af om de hond te vangen, maar die ontsnapte en liep de struiken in. Het duurde drie uur voor de agenten hem terugvonden. Uiteindelijk konden ze het dier dan toch overmeesteren. Hij wordt nu opgevangen in een asiel.