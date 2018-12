VIDEO. Poetin: “Ooit zal ik wel nog eens opnieuw moeten trouwen” Redactie

20 december 2018

Op de jaarlijkse persconferentie van Russisch president Poetin vroeg een journalist iets heel specifieks over zijn privéleven, namelijk wanneer hij gaat trouwen en met wie. Vier jaar geleden vertelde hij tijdens de persconferentie dat er een nieuwe liefde in zijn leven was.