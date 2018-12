VIDEO. Plotselinge uitbarsting hoofdkrater van Siciliaanse vulkaan Etna: problemen voor vliegverkeer

bvb

24 december 2018

15u11

Bron: CataniaToday, Sicilia & Donna, Bloomberg, Today.it, Palermomania, Belga, ANP, Reuters 46 De Etna vertoont opnieuw activiteit. Op de flank van de vulkaan is het tot een uitbarsting gekomen van een van de vijf hoofdkraters, op 3300 meter hoogte. De Etna is een vulkaan aan de oostkant van het Italiaanse eiland Sicilië, in de provincie Catania. De uitbarsting leidt tot problemen voor het vliegverkeer op Sicilië. Tot nu toe is er geen sprake van gewonden.

“De eruptie vond plaats op de flank van de vulkaan. Het is de eerste laterale uitbarsting in tien jaar tijd, maar ze lijkt ongevaarlijk”, zo legt vulkanoloog Boris Behncke van het Italiaanse geofysisch en vulkanologisch instituut (INGV) uit. Volgens het INGV werden deze ochtend meer dan 130 seismische schokken waargenomen. De krachtigste had een magnitude van bijna 4 op de schaal van Richter. Die schokken gingen gepaard met een verhoging van de vulkanische activiteit, die rond 12.00 uur leidde tot een enorme aswolk die werd uitgestoten door de betrekkelijk nieuwe zuidoostelijke krater van de zeer actieve vulkaan. Waarschijnlijk zat er ook lava tussen de aswolk maar door de beperkte zichtbaarheid was dat niet te zien. In de namiddag daalde de activiteit.

Sinds begin april 2016 hebben wetenschappers een geleidelijk verhoging van eruptie-activiteiten in het hoogste deel van de vulkaan geregistreerd.

Zicht van Giarre. #Etna pic.twitter.com/uoB0HbTzNP Philip Roose(@ PhRoose) link

Luchtverkeer gedeeltelijk afgesloten

De uitstoot van aswolken leidt tot problemen voor het vliegverkeer op Sicilië. Zo werd, door de slechte zichtbaarheid, een groot deel van het luchtverkeer rond de vulkaan gesloten. Op de luchthaven Catania-Fontanarossa worden deze namiddag slechts vier aankomsten per uur toegelaten.

De Etna is met 3.330 meter de hoogste vulkaan in Europa. Het is een van de actiefste vulkanen van de wereld.

Vista privilegiata dell’#Etna nella sua fase di eruzione ⁦@Alitalia⁩ pic.twitter.com/tv96njMKZW giuseppe_aliano(@ gulliver0081) link