VIDEO. Piloot mist publiek op haar na door mislukte looping

JOLE

13 maart 2019

13u06 0

Op amateurbeelden die een toeschouwer tijdens een airshow in Guatemala maakte is te zien hoe een vliegtuig in de problemen geraakt na een looping. De piloot vliegt recht op de toeschouwers af, maar kan hen nog net ontwijken. Enkele momenten later crasht het toestel langs de kant van de weg. De piloot en zijn co-piloot werden nog naar het ziekenhuis gebracht, maar overleden even later aan hun verwondingen. Het was al het derde incident waarbij de piloot betrokken was. Hij crashtte ook al eens in 2015 en 2017.