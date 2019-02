VIDEO. Peuter die hagedis achtervolgt en vervolgens van hoog gebouw stort, overleeft miraculeus KVE

13 februari 2019

17u16

Bron: The Mirror, KamerOne, Krone 0 Een Thais meisje ging zo op in haar achtervolging op een gekko in een ziekenhuis dat ze pardoes van het dakterras stortte. Alleen door een speling van het lot wist ze de val op wonderbaarlijke wijze te overleven.

De miraculeuze redding voltrok zich afgelopen zondagmiddag. Het meisje was samen met haar vader in het hospitaal in de stad Kanchanaburi toen de man zijn dochter uit het oog verloor. Het kind zat een gekko achterna en ging daarbij geen enkele hindernis uit de weg. De peuter opende de deur van de nooduitgang en nam de trap naar boven. Ze belandde in geen tijd op het dakterras, maar daar liep het mis.

Het meisje stortte naar beneden van het zeven verdiepingen tellende gebouw. Als bij wonder bleef ze met haar kleed vasthaken aan een metalen letter die was bevestigd aan de façade.

Een patiënt alarmeerde enkele verpleegkundigen nadat hij een kind buiten aan het raam hoorde schreeuwen. Zes verpleegsters renden in allerijl naar het dak en waren verbijsterd door wat ze vervolgens zagen. Het meisje bengelde vervaarlijk aan een metalen letter.

De medewerkers konden het kind met de nodige moeite vastgrijpen en in veiligheid brengen. De peuter kwam uiteindelijk met de schrik vrij maar verkeerde wel in shock. Na een kleine check-up mocht ze weer naar huis om te bekomen van haar avontuur.

