VIDEO. Peuter (2) valt uit rijdende auto

16 januari 2019

12u07

Opmerkelijke dashcambeelden uit de Amerikaanse staat Minnesota. Daar is een tweejarige peuter uit een rijdend voertuig gevallen. Gelukkig bleek het kind ongedeerd te zijn. Volgens de politie was de peuter wel goed vastgemaakt in het autozitje, maar was de stoel niet bevestigd aan de autozetel. Even later kwamen de ouders het kind ophalen.