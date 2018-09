VIDEO. Pester filmt hoe hij jongen met beperking jent nadat hij zijn smartphone heeft vernield met baksteen KVDS

29 september 2018

14u47

Bron: Facebook, The Charlotte Observer 0 Een Amerikaanse man heeft op Facebook een filmpje gedeeld waarop te zien is hoe zijn neef wordt aangevallen door een pester op school, nota bene op zijn verjaardag. De leerling viste de smartphone van de jongen (17) - die een beperking heeft - uit zijn tas en sloeg die kapot met een baksteen. De beelden deelde hij daarna op Snapchat. De politie is een onderzoek gestart.

“Genoeg is genoeg”, schreef Donnie Morton uit North Carolina woensdag bij zijn post. “Mijn neefje was gisteren op school toen een andere leerling tijdens de les metsen zijn smartphone uit een zak van zijn boekentas haalde. Hij sloeg de iPhone 5 kapot met een baksteen en filmde vervolgens hoe hij Michael jende. Al zijn klasgenootjes zagen het en lachten hem uit.”

"Plagerij"

Morton vindt het dubbel erg omdat zijn neef een beperking heeft. Hij is wettelijk blind. “De leraar zei dat het zijn eigen schuld was en dat hij zijn telefoon maar weg had moeten stoppen. De pester moest maar één keer nablijven omdat de directeur vond dat het om een gewone plagerij ging.”





De beelden werden intussen bijna 100.000 keer bekeken en er volgden vele verontwaardigde reacties. “Dit maakt me tegelijk boos en triest”, antwoordde iemand. En iemand anders: “De pesters zouden een flink pak slaag moeten krijgen en aangeklaagd moeten worden door de politie. Dan kunnen ze nog iets leren van hun domme fouten. Ze moeten Michael ook een nieuwe telefoon kopen om de schade te vergoeden. Dit is onacceptabel. Pesten moet stoppen.”

Intussen werd een geldinzamelingsactie opgestart om Michael Wishon aan een nieuwe smartphone te helpen. In amper twee dagen werd er al meer dan 4.000 euro gestort. Het geld dat over is, zou gebruikt worden om andere kinderen zonder smartphone een toestel te kopen. “Zo kunnen ze het filmen mochten ze zelf ook ooit gepest worden”, aldus nog Donnie Morton.

Moeder

De moeder van de jongen – Kelly Wishon – vertelde aan de televisiezender WFMY dat de video haar ook aan het denken zette over eerdere ‘ongelukken’ die haar zoon overkwamen. “Zo komt hij altijd thuis met kauwgom op zich”, verklaarde ze onder meer.

De politie van Stokes County is een onderzoek gestart naar de feiten.

De scholengroep waarvan South Stokes High deel uitmaakt, heeft intussen gereageerd. Die erkent dat er dinsdag een incident plaatsvond. “Het schoolhoofd onderzocht de zaak en gaf sancties overeenkomstig ons schoolreglement”, klonk het. “Na het bekendraken van de video werd de zaak heropend en gaf de directie een extra straf, opnieuw volgens ons schoolreglement. De zaak werd ook doorverwezen naar het gerecht. Op de details kunnen we niet ingaan om privacyredenen.”