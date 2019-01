VIDEO. Peking sluit snelweg af voor lange autocolonne van Kim Jong-un Redactie

09 januari 2019

06u49

Bron: VTM Nieuws 0

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is sinds gisteren op bezoek in China. Wat hij en de Chinese leider Xi Jinping precies gaan bespreken, is niet duidelijk. Er is ook geen reisplanning bekend gemaakt, maar de lange autocolonne met Kim in de limo is wel gespot op de snelweg in Peking.