VIDEO. Paus belooft einde van doofpotaffaires rond seksueel misbruik in de Kerk FVI

24 februari 2019

13u47

Bron: VTM Nieuws 0

De Katholieke Kerk gaat stoppen met het toedekken van de misdaden van pedofiele priesters, “zoals dat in het verleden gebruikelijk was”. Dat zei paus Franciscus zondag in het Vaticaan, op de laatste dag van de top over seksueel misbruik in de Kerk. Echt concrete maatregelen kondigde hij echter niet aan in zijn langverwachte afsluitende toespraak.