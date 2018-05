VIDEO: Passagiers staan doodsangsten uit wanneer staart van vliegtuig afbreekt na botsing met ander toestel kg

14 mei 2018

18u38

Bron: Daily Mail, Airkule 3 Op de Atatürk luchthaven in Instanbul is zondag een vliegtuig tegen een ander toestel gebotst tijdens het taxiën. Het hele staartstuk van één van de vliegtuigen brak daarbij af. In het vliegtuig zaten passagiers te wachten om uit te stappen: zij waren erg geschrokken, maar er raakte niemand gewond.

Het toestel van Turkish Airlines was net geland en was op weg naar een parkeerplaats, toen het getroffen werd door een ander toestel op de baan. In een filmpje van het gebeuren is te zien hoe dat toestel met een vleugel dwars door het staartstuk van de stilstaande airbus klieft.

Volgens de getuigen aan boord zorgde de klap voor een enorme knal. Eén van de toeristen aan boord zei tegenover The Daily Mail dat het klonk alsof er "een bom was afgegaan". De passagiers aan boord, waaronder enkele kinderen, kwamen er gelukkig met de schrik vanaf. Niemand raakte gewond, meldt de luchthaven in een persbericht.

Later konden de reizigers overstappen op een ander vliegtuig om hun reis verder te zetten. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeluk is kunnen gebeuren.