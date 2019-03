VIDEO. Passagiers staan doodsangsten uit als cruiseschip plots speelbal van extreme wind wordt ADN

06 maart 2019

12u56

Zeker acht passagiers aan boord van het cruiseschip 'Norwegian Escape' zijn gewond geraakt toen een extreem krachtige windvlaag de boot zwaar deed overhellen. De beelden op het schip spreken boekdelen: pure paniek onder de reizigers, die zich compleet verbaasd proberen recht te houden tussen de schuivende meubels en vallende spullen. "Ik dacht dat we gingen sterven", getuigt een aangeslagen toerist.

Er was zondagavond geen vuiltje aan de lucht op de Norwegian Escape, een passagiersschip dat 6.000 mensen kan vervoeren en die ochtend vertrokken was in New York, op weg naar de Bahama’s. Maar rond middernacht kwam het cruiseschip geheel onverwacht in zeer onstuimig weer terecht.

Extreem

“Een plotse extreme windvlaag - een rukwind van zeker 185 kilometer per uur - deed het schip overhellen naar bakboord”, verklaart Norwegian Cruise Line. Ter vergelijking: dat is een windkracht vergelijkbaar met een orkaan van categorie 3, meldt CNN.





“Verschillende mensen raakten gewond, de getroffen gasten en crew kregen meteen de eerste zorgen toegediend door het medische personeel aan boord.” Het schip zelf kwam er zonder schade vanaf en kon gewoon verder varen. Aan de stop aan Port Canaveral gisteren in Florida stonden opgetrommelde ambulances op de kade klaar, acht mensen werden voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. De gekwetsten hebben het hospitaal intussen mogen verlaten.

Geschreeuw

Op sociale media duiken verschillende foto’s en video’s op van het beangstigende moment: tafels, stoelen en kledingrekken op de grond, geluid van verbrijzelend glas en schreeuwende mensen.

The @CruiseNorwegian Escape was hit be a 100+ knot gust last night. The ship tilted and damage was everywhere. Crazy! pic.twitter.com/3fNx9sFBhW Michael Patterson(@ michaelpNYC) link

Angst

De Canadese Samantha Foster lag in haar kajuit in bed naar een film te kijken toen het gebeurde. “Ik voelde ineens een stevige kanteling”, vertelt ze aan ABC News. “Je beseft niet goed wat er aan de hand is. En toen begon ik te panikeren. Spullen vlogen in het rond en op de grond. Mijn zus en ik hielden ons vast aan het bed om er niet uit te rollen. Het leek of we helemaal zouden kapseizen.”

“Eerlijk? Ik dacht dat we gingen sterven. Maar toen kwam het schip weer recht, om dan nog even onstabiel heen en weer na te schudden. Ik ben nog nooit in mijn leven zo bang geweest.”

“Nog nooit meegemaakt”

New Yorker Roy Fer, die drie jaar voor de cruiselijn heeft gewerkt en aan de bar zat, kan ervan meespreken. “Alles begon te schuiven en te vallen. We begonnen te vluchten naar het atrium terwijl alles rondom ons viel. Dit heb ik nog nooit meegemaakt.” Zijn partner Michael D. Patterson voegt toe: “Aan het atrium keken we naar buiten. We keken gewoon recht op water.”

Passagier Aaron Black zat in de pianobar. “Ik ben al op veel cruises geweest”, legt hij uit aan CNN. “Dus ik ben wel gewoon aan wat beweging. Het was bij mij echt een heel surreële escalatie van ‘oh, dit is normaal’ naar ‘nee, dit is heel ongewoon, dit kan echt niet!’.”

