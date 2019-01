VIDEO. Pasgeboren baby levend aangetroffen in vuilniszak in Zuid-Afrika kv

18 januari 2019

18u30

Bron: Timeslive.co.za, IOL.co.za 0 In het Zuid-Afrikaanse stadje Verulam hebben bewakingsagenten een pasgeboren baby aangetroffen in een vuilniszak langs de weg. Het kindje werd vlak voor de aankomst van de vuilniswagen gevonden.

Veiligheidsagenten troffen de baby aan nadat een voorbijganger het kind had horen huilen. “We kregen een oproep van iemand die om hulp vroeg nadat een lokale schrootverzamelaar een baby hoorde huilen in een zak die dichtgebonden langs de kant van de weg lag”, deelt firma Reaction Unit South Africa mee in een verklaring. “Bij aankomst troffen de eerstehulpverleners in de container een baby aan, gewikkeld in een denim kledingstuk. Ze sneden de navelstreng door die nog steeds verbonden was met de placenta. Het kind werd onderzocht en bleek geen verwondingen te hebben.”

Volgens het bedrijf werd het jongetje maar net op tijd gevonden. De vuilniswagen was immers al ter plaatse. “De inzittenden van de vrachtwagen waren al bezig met het oppikken van het vuilnis dat langs de kant van de weg was achtergelaten voor ophaling. Als het kind niet op tijd gevonden was, zou het in de vuilniswagen gegooid zijn.”



De baby woog anderhalve kilogram en werd overgebracht naar het ziekenhuis. Daar wordt het kind nu verzorgd voor een infectie.

Moeder gearresteerd

De 31-jarige moeder van het kind kon worden opgespoord en is aangehouden. Ze wordt verdacht van kinderverwaarlozing en poging tot moord. Haar identiteit wordt niet prijsgegeven, om zo de baby en haar twee andere kinderen te beschermen. Volgens haar advocaat werd de vrouw behandeld voor depressie. Zijn cliënte is werkloos en afhankelijk van haar ouders, vertelde hij aan de rechter. De vrouw werd vrijgelaten op borg in afwachting van haar proces.

Beveiligingsbedrijf Reaction Unit South Africa, dat het kind vond, deelde de beelden van de redding van de baby online. Er liepen talloze berichten binnen van mensen uit de hele wereld die het jongetje willen adopteren. De firma deelt mee dat ondertussen ook de vader van het jongetje werd gevonden en dat een sociaal werker de zaak verder opvolgt.