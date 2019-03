VIDEO. Pakistan verspreidt beelden van Indiase duikboot “die territoriale wateren wilde binnendringen” LH

05 maart 2019

15u48

Bron: Belga 0 De Pakistaanse marine heeft naar eigen zeggen een Indiase onderzeeër verhinderd de territoriale wateren binnen te dringen. Met het oog op het vredesinitiatief van de regering in Islamabad werd enkel een waarschuwing gegeven, klinkt het in een mededeling vandaag. Het incident zou gisteren al hebben plaatsgevonden.

De spanning tussen de twee nucleair bewapende landen was opgelopen nadat op 14 februari veertig Indiase veiligheidstroepen bij een bomaanslag in het Indiase deel van Kasjmir sneuvelden. De Pakistaanse jihadistische groepering Jaish-e-Mohammed had de aanslag opgeëist. India beschuldigt Pakistan ervan niet doeltreffend genoeg op te treden tegen de terroristen op zijn grondgebied.

Sinds de onafhankelijkheid van het voormalige Britse India en de opdeling van India en Pakistan in 1947, claimen beide landen Kasjmir voor zichzelf. Ze controleren nu elk een deel. De twee kernmachten hebben al twee oorlogen over het betwiste gebied gevoerd.

Bombardementen

Vorige dinsdag voerde de Indiase luchtmacht voor het eerst sinds 1971 bombardementen uit op Pakistaans gebied. Pakistan haalde naar eigen zeggen twee Indiase gevechtsvliegtuigen neer. Een Indiase piloot die werd gevangen genomen, werd vrijdag aan de Indiase autoriteiten overgedragen.

De Pakistaanse regeringspartij sloot zich inmiddels aan bij een campagne op de sociale netwerken, die premier Imran Khan voordraagt voor de Nobelprijs van de Vrede. De regeringsleider probeert op een verstandige manier de spanningen met India af te bouwen, klinkt het als motivering.