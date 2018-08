VIDEO. Overstromingen in China sleuren alles mee wat op hun pad ligt. Zelfs vrachtwagens Lore Michiels

In China hebben brandweermannen veertien mensen uit hun voertuigen gered, die vast kwamen te zitten in een plotse overstroming. Op beelden is te zien hoe de stortvloed de voertuigen wegspoelt met een enorme kracht. Meer dan twintig trucks kwamen gisteren vast te zitten in Fudian. Door hevige regen traden rivieren plots buiten hun oevers. Sommige chauffeurs moesten bovenop hun truck gaan staan om te ontsnappen aan het water. De hulpverleners kwamen ter plaatse om hen te bevrijden. Ze probeerden eerst zelf met touwen de bestuurders te bereiken. Die deden ze dan op hun beurt een touw om, om hen naar de kant te trekken.