VIDEO: overstroming in Brazilië tovert natuurgebied om in onderwaterwoud KVDS

26 februari 2018

14u22

Bron: Recanto Ecológico Rio da Prata 6

Zware regens hebben begin deze maand de Rio da Prata en de Olho D’Agua – twee rivieren in het westen van Brazilië – buiten hun oevers doen treden en dat zette het omliggende regenwoud helemaal onder water. Beelden die de Recanto Ecológico Rio da Prata vrijgaf laten de magische onderwaterwereld zien. Ze werden op 2 februari opgenomen door een ranger van het park. Lang duurde het niet, want volgens het reservaat had het waterniveau tegen het einde van de dag weer zijn normale peil bereikt. Een dergelijke overstroming is erg zeldzaam.