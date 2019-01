VIDEO. Oude speech van Trump duikt op en gaat meteen viraal: "Als er een betonnen muur voor je staat, ga er dan doorheen” JOLE

10 januari 2019

17u01 0

Een oude speech van president Donald Trump veroorzaakt hilariteit over de muur die hij wil bouwen aan de Amerikaanse grens met Mexico. Trump gaf in 2004 een speech op de Wagner Universiteit in New York. Hij zei toen dat “je nooit mag opgeven en je moet blijven doorgaan. Als er een betonnen muur voor je staat, ga er doorheen, ga erover en ga errond, maar zorg dat je aan de andere kant van de muur geraakt”, zei hij toen.

Gezien de huidige situatie in de VS kan het fragment niet anders dan voor hilariteit zorgen. Het land is al bijna drie weken in ‘shutdown’ omdat er maar geen begrotingsakkoord komt tussen de Republikeinen en de Democraten. Trump wil geld vrijmaken voor zijn muur die hij wil bouwen aan de grens met Mexico, maar dat weigeren de Democraten.

Het fragment uit 2004 werd teruggevonden door de makers van de populaire talkshow ‘The Daily Show’. Ze postte het fragment online met het onderschrift: “Oh man, van zodra Trump zijn muur heeft hoop ik dat niemand deze oude video aan Mexico laat zien”. Het filmpje ging daarna meteen viraal.