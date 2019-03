VIDEO. "Order!!”: alweer een hoofdrol weggelegd voor de schreeuwende voorzitter van het Britse Lagerhuis Redactie

14 maart 2019

13u48

Bron: AD, BBC, Bloomberg, Belga 0 Als er op iemand de uitdrukking ‘een stem als een klok’ van toepassing is, dan is het wel op hem. John Bercow, de voorzitter of 'speaker’ van het Britse Lagerhuis, wordt dezer dagen stilaan een beroemdheid door de manier waarop hij de debatten en vooral de stemmingen in goede banen leidt.

“Division! Clear the lobby!” Alsof hij de avondlijke aankondiging om te stemmen tot in Brussel wil laten horen, zo hard roept John Bercow dezer dagen in het Britse Lagerhuis. Gevolgd door de traditionele stemprocedure (zie onderaan) met de gangen, waarna de uitslag pas een tiental minuten later bekend is. Het geeft Bercow even tijd om uit te rusten nadat hij met tientallen “Orders!” het debat in de namiddag in goede banen heeft geleid.

Zijn kat luistert naar de naam ‘Order’. En geeft de 55-jarige John Bercow zo een fijne mogelijkheid ook thuis zijn schreeuwtechnieken te oefenen. Breed is het pallet aan orde-oproepen waar de Speaker van het House of Commons over beschikt. Zacht en vriendelijk, met dat typische, deftige Britse accent. Als een strenge, rechtvaardige schoolmeester. Of ronduit tierend, ondertussen rood aanlopend.

Hij is klein van stuk (1,68 meter), maar heeft een mond voor twee. In het kippenhok dat het Britse Lagerhuis vaak is, moet je wel een sterke ruggengraat hebben om als voorzitter overeind te blijven. Bercow doet dat inmiddels al bijna tien jaar, vaak met een dosis (lompe) humor, soms lachwekkend overdreven, tot hij zichzelf schor heeft geschreeuwd. In Engeland is hij uitgegroeid tot een beroemdheid, van wie talloze (compilatie)filmpjes op YouTube circuleren.

Hoe wordt er gestemd?

Bercows doortastendheid is nodig om de traditionele stemprocedure vlot te laten verlopen. Allereerst wordt er in het Lagerhuis mondeling gestemd op een voorstel. De speaker vraagt alle aanwezigen of ze voor of tegen zijn. Het is dan aan de aanwezigen om luid hun mening te verkondigen: voorstanders roepen ‘aye’, tegenstanders roepen ‘no’.

In sommige gevallen is dat al genoeg om een besluit te trekken. Als de speaker oordeelt dat het verschil tussen de ja- en nee-stemmers voldoende hoorbaar is, dan is de stemming meteen gedaan. Maar meestal is dat verschil niet zo duidelijk.

Voting on the Prime Minister’s Deal has started. This is going to be a huge defeat for the government pic.twitter.com/Ho4t0tGlPn Bill Esterson(@ Bill_Esterson) link

“Division!”

Het is dan aan de voorzitter om “Division!” te verkondigen (letterlijk: ‘verdeeldheid’). Wat er dan gebeurt, lijkt nog het meest op een gigantische stoelendans. Om exact te tellen hoeveel parlementsleden voor en tegen het voorstel stemmen, moet elk parlementslid door de twee gangen wandelen die aan de ruimte grenzen, de zogenaamde lobby’s. De ene gang is de ‘aye-lobby’, de andere de ‘no-lobby’.

Frappant: wil een parlementslid zich onthouden van de stemming, dan moet hij of zij door beide gangen lopen.

Tijdens het gebeuren houden vier ‘tellers’ zorgvuldig bij hoeveel mensen welke gangen bewandelen. Het hele proces duurt exact acht minuten.

Na die acht minuten gaan de deuren van de lobby’s onherroepelijk op slot. Wie niet op tijd terug in de kamer is, wordt buitengesloten. De vier tellers vergelijken kort hun resultaten en kondigen die luidop aan in het parlement. De speaker krijgt het briefje met de uitslag en herhaalt het nog eens hardop.

Met “The ayes have it!” dan wel “The noes have it!”, afhankelijk van wie de stemming heeft gewonnen, en een allerlaatste “Unlock!”, komt de bizarre stemming tot een einde.