VIDEO. Opvallende 'witte vlek' in Amerikaans Congres: vrouwen eren suffragettes tijdens State of the Union Daimy Van den Eeden

06 februari 2019

09u01

Tijdens de State of the Union van de Amerikaanse president Donald Trump in het Congres was er een opvallende ‘witte vlek’ zichtbaar aan de kant van de Democraten. Heel wat vrouwen hadden namelijk besloten de toespraak volledig in het wit gekleed bij te wonen. Daarmee eerden ze de suffragettes, die er honderd jaar geleden voor zorgden dat het vrouwenstemrecht werd ingevoerd in de Verenigde Staten. Ook president Trumps dochter Tiffany droeg een witte outfit.