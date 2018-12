VIDEO. Opnieuw duizenden Catalanen de straat op tegen regering: zware clash tussen oproerpolitie en betogers Redactie

22 december 2018

11u54

Bron: AP 0

Gisteren hebben duizenden Catalanen geprotesteerd tegen een vergadering van de regering in Barcelona. Dat de meeting daar plaatsvond, was volgens de premier van het land om aan te tonen dat hij er is voor alle Spanjaarden. Volgens de demonstranten is het echter een provocatie. Het protest heeft tot heel wat confrontaties geleid tussen politie en betogers.