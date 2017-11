Video opgedoken van schietpartij Texas: "Dader schoot kleine kinderen koudweg in het hoofd" TT

17u56

Bron: The New York Times 0 AFP De schietpartij in de Amerikaanse staat Texas waarbij zondag 26 kerkgangers werden vermoord, is volledig op video opgenomen. Onderzoekers hebben de gruwelijke beelden bekeken en zo ontdekt dat de dader zeven minuten lang zijn slachtoffers é é n voor é é n heeft geëxecuteerd. Hij ging daarbij klaarblijkelijk bijzonder methodisch te werk. Zelfs kleine kinderen werden met een kogel in het hoofd vermoord. Dat schrijft The New York Times.

De kerkdienst in de First Baptist Church in het landelijke Sutherland Springs werd wel vaker op video opgenomen, zo zeggen onderzoekers anoniem aan de krant. Ook de fatale viering van afgelopen zondag blijkt nu gefilmd te zijn. Op de beelden is te zien hoe de 26-jarige dader, Devin P. Kelley, de kerk binnenkomt, met een semiautomatisch aanvalswapen begint te schieten en een bloedbad aanricht.

Het is nog onduidelijk hoeveel kogels Kelley effectief heeft afgevuurd, wel staat vast dat hij gewapend was met magazijnen die in totaal 400 kogels konden bevatten. Kelley had legaal vier wapens gekocht, waarvan de onderzoekers er drie hebben teruggevonden. Met een van de twee handwapens pleegde hij zelfmoord nadat hij op de vlucht was geslagen.