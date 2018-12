VIDEO. Oorzaak tsunami? Vulkaan Anak Krakatoa barst uit

GVS

23 december 2018

13u57

Bron: VTM Nieuws

1

In Indonesië werden beide zijden van de zeestraat van Soenda tussen Sumatra en Java overspoeld door een dodelijke tsunami. Volgens het Indonesische agentschap voor geofysisch onderzoek werd de tsunami hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatoa, die op een eiland in de zeestraat ligt. De eruptie vond gisteravond plaats rond 21.03 uur plaatselijke tijd en 24 minuten later kwam de tsunami aan land.