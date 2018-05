VIDEO. Ontroerend: moeder hoort dochter met autisme (5) haar eerste woordje zeggen TTR

16 mei 2018

13u24

Bron: Lovewhatmatters.com 0 Toen Taylor twee jaar oud was, maakten haar ouders Jason en Briana Blankenship uit de Amerikaanse staat Alabama zich zorgen. Hun dochter communiceerde niet zoals andere kinderen dat deden. Hoewel Taylor, nu vijf jaar, haar uiterste best deed om te leren praten, lukte het niet. Vorige week kwam daar verandering in. “Mama, mama”, herhaalt het meisje met een stralende glimlach. Mama Briana filmde het emotionele moment.

Vorige week sloeg Taylor haar moeder met verstomming. Tijdens een autorit zei ze meermaals mama. Het was een magisch moment voor Briana, die voltijds instaat voor de verzorging van haar dochter met autisme. “We waren onderweg naar de turnschool toen ze plots haar eerste woordje zei. Eerst hoorde ik gegiechel vanop de achterbank en toen hoorde ik haar iets zeggen. Ik draaide me om en vroeg haar of ze net ‘mama’ had gezegd. Ze lachte en zei het opnieuw.”

Het gebeurt vaker dat kinderen met autisme later leren spreken. “We gingen naar de kinderarts, maar die zei eerst dat we ons geen zorgen hoefden te maken. Toch raadde ze aan om met onze dochter naar een spraaktherapeut te gaan.” Maar ook daar zei Taylor geen woord. De ouders van Taylor keerden terug naar de kinderarts, die vaststelde dat het meisje autisme had.

“Ik voelde me mislukt als ouder”, zegt Briana. “Als je iets over autisme hoort, is het vaak negatief. Mensen oordelen en geven verschrikkelijke opmerkingen.” De ouders van Taylor beslisten om hun dochter zo goed als mogelijk te begeleiden en stuurden haar naar een school waar therapeuten haar spraakbegeleiding gaven. En met resultaat, want het meisje zei vorige week haar eerste woord. “Ze heeft geweldige leerkrachten en therapeuten die haar elke dag helpen”, zo besluit de moeder van het meisje. "Ze heeft nog nooit een woord gezegd. Vijf jaar lang hebben we hiernaartoe gewerkt."