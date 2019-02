VIDEO. Omstaanders redden vrouw uit brandende wagen Redactie

19 februari 2019

In Louisiana, in de Verenigde Staten, hebben vier omstaanders een vrouw uit haar brandende wagen gered. De mannen moesten de vrouw via het raampje uit haar auto trekken. Haar auto vatte vuur door een ongeval. Ze werd aangereden door een bestuurder die onder invloed was. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht en ook enkele van de helpende omstaanders liepen brandwonden op.