VIDEO. Om te vissen, als haarelastiekje of om een band te plakken: Cubanen zijn wel erg creatief met condooms Lore Michiels

06 september 2018

14u11

In Cuba worden condooms tegenwoordig voor de meest uiteenlopende dingen gebruikt. Mensen gebruiken ze onder meer om te vissen of om lekke banden te plakken. En ook bij de kapper komen ze van pas.

Door de schaarste in het communistische land moeten de inwoners creatief zijn met wat ze wel hebben. De winkelrekken in Cuba zijn vaak leeg en de goederen die wel voorhanden zijn, worden tegen bijzonder hoge prijzen verkocht op de zwarte markt. Condooms zijn daarentegen erg goedkoop, want ze worden gesubsidieerd door de overheid.

Bovendien zijn ze erg stevig en flexibel waardoor Cubanen er ontelbaar veel andere functies voor gevonden hebben. Vissers blazen ze bijvoorbeeld op om er een vlot van te maken, zodat ze hun dobber verderop in zee kunnen laten liggen. Een wijnproducent haalt ze over de hals van flessen met druivensap. Door de fermentatie komt er gas vrij, dat de condoom opblaast. Als die weer in mekaar zakt, is dat het teken dat het wijnproces voltooid is.

En dat zijn lang niet de enige activiteiten waarvoor condooms gebruikt worden. Ook in kapperszaken zijn ze te vinden als elastiek. Wie een lekke band heeft, gebruikt ze om die te repareren.