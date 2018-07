VIDEO. Nog geen duidelijkheid over wanneer poging ondernomen wordt om voetballertjes uit grot te krijgen Kinderen spreken in nieuwe video hun dank uit en stellen zich voor IB

Bron: Reuters, The Guardian 0 Op een langverwachte persconferentie hebben de Thaise autoriteiten laten weten dat er nog geen duidelijkheid is over het moment waarop duikers de groep voetballertjes en hun coach zullen proberen te redden uit de grot waar ze nu al tien dagen vastzitten.

Er heerste eerder op de dag onduidelijkheid of er vandaag al een poging ondernomen zou worden, aangezien de moessonregens in aantocht zijn. Eerder was er sprake van de kinderen nog een aantal maanden lang in de grot van voedsel te voorzien en hen intussen duiklessen te geven.

De kinderen, die niet kunnen zwemmen, hebben intussen onder begeleiding van een duiker in de grot geoefend met duikmaskers, maar zijn nog niet het water in geweest. De Thaise autoriteiten hebben nog steeds niet besloten of het haalbaar is om de kinderen snel uit de grot te halen, aangezien dat een 2,5 kilometer lange duiktocht behelst in zelfs voor specialisten zeer moeilijke omstandigheden.

"Extreem gevaarlijk"

De optie om de kinderen en hun coach tot na het moessonseizoen te laten zitten en al die tijd te bevoorraden, lijkt vooralsnog dan ook niet van tafel geveegd. Experts hebben gewaarschuwd dat het "extreem gevaarlijk" is om de groep in deze condities met het hoge waterpeil proberen te verplaatsen.

Een poging om een telefoon de grot in te krijgen om de kinderen met hun ouders te laten spreken, is mislukt doordat het water de kabel beschadigd heeft.

Nieuwe video

Intussen is er een nieuwe video vrijgegeven waarin de kinderen in de grot zich voorstellen, hun redders bedanken en een voor een zeggen dat ze "in goede gezondheid verkeren". De kinderen lijken kalm te zijn en de video eindigt met enige hilariteit wanneer een jongen op het einde zegt dat hij werd overgeslagen tijdens de voorstelronde, waarop iedereen in lachen uitbarst.

"Ik ben erg opgewonden, zeer gelukkig", zegt de moeder van een van de jongens na het zien van het filmpje.

Intussen is al meer dan 120 miljoen liter water weggepompt uit de grot, die dag en nacht wordt leeggepompt. Ondanks dat er meer water uitgepompt wordt, dan dat er bijkomt, is het waterniveau in de grot nog niet gezakt.

