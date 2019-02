VIDEO. Nieuwe beelden tonen nog maar eens impact van dambreuk in Brazilië

JOLE

02 februari 2019

21u56

Bron: AP 0

Er zijn nieuwe beelden vrijgegeven van de modderstroom in Brazilië. Die ontstond na de breuk van een dam in een ertsmijn. Twaalf miljoen kubieke meter modder is naar beneden gekomen. Dat is te vergelijken met de oppervlakte van vierhonderd voetbalvelden. 115 mensen kwamen om door de dambreuk.