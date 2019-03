VIDEO. Nieuwe beelden tonen allesverwoestende testen met atoombommen uit 1953 HAA / Video: Jolanda Boschmans

09 maart 2019

11u36

Bron: Daily Mail, YouTube 0 Nieuwe beelden tonen de állesverwoestende kracht van een atoombom, van dichtbij en in hoge resolutie. Het gaat om vier atoomtests die in 1953 in de Amerikaanse staat Nevada werden uitgevoerd.

YouTuber atomcentral haalde het filmpje van de Amerikaanse Federal Civil Defense Administration vanonder het stof en stuurde de gerestaureerde HD-beelden deze week de wereld in.

In de video zijn proeven met kernbommen van 32 kiloton te zien, later ‘Dirty Harry’s’ genoemd, en meer bepaald de schade die de ontploffingen aanrichten.

Zo wordt getoond hoe de verf van twee auto’s en een bus door de hitte ogenblikkelijk verschroeit. Meteen daarna worden de voertuigen zelf ook weggeblazen als gevolg van de enorme luchtverplaatsing na de ontploffingen. Eveneens een tent moet eraan geloven.

Op de site in Nye County, in het zuiden van Nevada, werden na WOII tussen 1951 en 1992 in totaal 928 nucleaire tests uitgevoerd, waarvan de meeste explosies ondergronds plaatsvonden.

Tot op vandaag is de VS het enige land dat ooit een kernwapen heeft ingezet tegen een vijandige natie. Dat gebeurde op 6 en 9 augustus 1945 in de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki. Zo’n 135.000 mensen kwamen daarbij om.