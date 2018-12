VIDEO. Nieuw-Zeeland en Australië zetten het nieuwe jaar in met spectaculair vuurwerk Redactie

31 december 2018

15u26 0

In Auckland, de grootste stad van Nieuw-Zeeland, hebben ze het nieuwe jaar al ingezet. Om klokslag 11.59 uur onze tijd telde de massa al af naar 2019. Dat gebeurde met een prachtig vuurwerkspektakel. Twee uur later was het de beurt aan Sydney. Ook daar gingen ze het nieuwe jaar is met een spectaculaire vuurwerkshow. Straks zijn nog andere grootsteden Seoul (Zuid-Korea), Tokio (Japan) en Dubai (Verenigde Arabische Emiraten) aan de beurt.