Video 'New York Times' toont moment waarop vliegtuig geraakt wordt door raket Onderzoeksjournalisten van Bellingcat menen exacte locatie video-opname te weten

10 januari 2020

02u17

Bron: Belga, Reuters, The Guardian, CBS, ANP 40 UPDATE De ‘New York Times’ heeft naar eigen zeggen beelden bemachtigd waarop het moment te zien is dat het Oekraïense vliegtuig geraakt werd door een raket in Iran. Volgens de krant komen het tijdstip, de locatie, de richting en de hoogte overeen met de realiteit. Er is een kleine ontploffing te zien, maar het vliegtuig explodeerde niet. Het toestel vloog zelfs nog even terug naar de luchthaven, maar stortte dan neer.

Onderzoekers van journalistiek netwerk Bellingcat menen te weten waar de video exact werd opgenomen. Na het kruisen van opnames met satellietbeelden en vluchtgegevens komen ze tot de conclusie dat de opnames werden gemaakt in een buitenwijk ten westen van de internationale luchthaven vanwaar het gecrashte vliegtuig opsteeg.

Donald Trump liet eerder al weten dat hij sterke bedenkingen had bij de omstandigheden waarbij het vliegtuig gecrasht is. Ook de Canadese premier gelooft nu dat een raketaanval aan de basis ligt. De Britten zeggen eveneens “zeer onrustwekkende informatie” verkregen te hebben. Volgens Iran is het echter “wetenschappelijk onmogelijk” dat het toestel door een raket werd neergehaald.

“Iemand heeft mogelijk een fout gemaakt aan de andere kant”, zei Trump vandaag. “Ik heb het gevoel dat er iets verschrikkelijks is gebeurd.” Volgens anonieme regeringsbronnen in de VS blijkt uit satelliet- en andere gegevens dat het vliegtuig door twee Iraanse raketten uit de lucht is geschoten. Dat zou “per ongeluk” gebeurd zijn, klinkt het, omdat de Iraniërs dachten dat ze aangevallen werden. Op satellietbeelden zou te zien zijn hoe twee raketten net voor de crash worden afgevuurd, waarna een explosie volgt.

De Canadese premier Justin Trudeau deelt mee dat Canada ook over inlichtingen uit meerdere bronnen beschikt die aangeven dat Iran het Oekraïense vliegtuig heeft neergeschoten. Mogelijk gebeurde dat wel per ongeluk, aldus de premier, die oproept tot een diepgaand onderzoek naar de crash. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Javad Zarif zal een open dialoog onderhouden met Canada, zegt Trudeau. Op de vraag in welke mate de VS verantwoordelijk zijn voor wat er is gebeurd, omdat zij eerst een vooraanstaande Iraanse generaal hebben gedood, wilde Trudeau niet reageren. Momenteel is het nog te vroeg om een schuldige aan te wijzen voor de crash of conclusies te trekken, stelt hij.

Eerder schreef tijdschrift Newsweek al dat het toestel geraakt is door een luchtafweerraket. Newsweek citeerde verantwoordelijken van de Amerikaanse en Iraakse inlichtingendiensten, en een hooggeplaatste bron binnen het Pentagon, zonder hen bij naam te noemen.

In het veld waar het vliegtuig neerkwam, zouden ook onderdelen van raketten zijn teruggevonden. Bij de crash kwamen alle 176 inzittenden om het leven.

Raket van Russische makelij

Op sociale media circuleren beelden van de resten van een Tor-M1-raket van Russische makelij, maar het is onduidelijk of die beelden echt zijn. De conservatieve nieuwszender Fox vernam in het Pentagon het vliegtuig per vergissing door een Iraanse luchtafweerraket van Russische makelij is neergehaald. Het zou dan kunnen gaan om een Tor-raketsysteem. Volgens Fox heeft Rusland in 2007 29 Tor-M1's aan Teheran geleverd als deel van een in december 2005 ondertekend contract ter waarde van 700 miljoen dollar.

"Alle oorzaken worden onderzocht”

Oekraïense autoriteiten hadden vandaag al laten weten verschillende mogelijke oorzaken te onderzoeken voor de crash van de Boeing 737 van Ukraine International Airlines in Teheran. Onder de hypothesen zijn er een raketinslag, een aanslag en een technisch probleem. Onder de mogelijke oorzaken zijn het afvuren van een luchtafweerraket naar de Boeing, de ontploffing van een bom aan boord, een botsing van het toestel met een drone of een technische panne. De crash vond plaats in dezelfde nacht dat Iran raketten afvuurde naar Amerikaanse bases in Irak.

"Wij onderzoeken minutieus alle hypothesen", zei tegenover het Franse persbureau AFP Serguiï Danylov, secretaris van de Oekraïense Veiligheids- en Nationale Defensieraad. Geen enkele van de pistes is prioritair, voegde hij eraan toe.

Kiev heeft 45 deskundigen naar Teheran gestuurd om de oorzaak van de crash te bestuderen. Eens aangekomen, hoopt het team te kunnen deelnemen aan het onderzoek, in het bijzonder het ontsleutelen van de zwarte dozen, zei de Oekraïense president Volodymyr Zelenski. Ook wil het team de crashsite onderzoeken of te kijken of er resten te vinden zijn van een eventuele raket die door Iran zou zijn afgevuurd.

Volgens Danylov hebben sommige van de uitgestuurde deskundigen ook deelgenomen aan het onderzoek naar de crash van MH17. Die is in 2014 boven het oosten van Oekraïne door een raket neergeschoten, met 298 doden als gevolg.

Zelenski kwam met het Iraanse staatshoofd Hassan Rohani overeen dat hun ministeries van Buitenlandse Zaken nauw zullen samenwerken om alle aspecten van de ramp uit te klaren. Volgens het Russische persbureau Interfax heeft Rohani zijn collega verzekerd dat de Oekraïense onderzoekers toegang zullen hebben tot alle data die nodig zijn.

Canada vraagt om deel te nemen aan onderzoek

De Canadese minister van Buitenlandse Zaken François-Philippe Champagne heeft zijn Iraanse ambtgenoot Javad Zarif via telefoon gevraagd om deel te nemen aan het onderzoek. Champagne en Zarif spraken elkaar woensdagavond, zegt het Canadese ministerie in een persbericht. Rechtstreekse contacten tussen beide landen zijn zeldzaam. Canada verbrak in 2012 de relaties met Iran omdat het land de regering van de autoritaire leider Bashar al-Assad in Syrië steunde.

Toch vraagt Teheran aan Canada om informatie over de mogelijke oorzaak van de crash met de Boeing 737 te delen met de Iraanse onderzoekscommissie. Iran is naar verluidt bereid om bij het onderzoek ook experts te betrekken van alle landen die bij de ramp burgers hebben verloren. Het land betuigt eveneens zijn medeleven aan de nabestaanden.

Een woordvoerder van het Iraanse buitenlandministerie vroeg voorts “aan de Canadese premier en aan alle regeringen die over informatie beschikken” over het drama, om die inlichtingen “over te maken aan de Iraanse onderzoekscommissie”.

Iran nodigt VS uit voor onderzoek

Iran heeft de VS formeel uitgenodigd deel te nemen aan het onderzoek naar het Oekraïense vliegtuig dat woensdag neerstortte bij Teheran. Dat zei een Iraanse overheidsfunctionaris donderdag. De uitnodiging werd verstuurd aan de Amerikaanse vervoersveiligheidsraad NTSB, nadat eerst ook al vliegtuigbouwer Boeing was uitgenodigd. De NTSB bevestigde donderdag een onderzoeker te hebben toegewezen aan het onderzoek.

“Onzin”

Iran blijft ondertussen bij de piste van een ongeluk en zegt dat het vliegtuig in brand vloog voor het neerstortte. Spreken over een raket is “onzin”, klinkt het vanuit Teheran. “Verschillende binnenlandse en internationale vluchten vlogen op hetzelfde moment in het Iraanse luchtruim op dezelfde hoogte van 8.000 voet. Dat verhaal van een inslag van een raket op het vliegtuig kan helemaal niet correct zijn”, zegt het Iraanse ministerie van Transport in een persbericht. Ali Abedzadeh, de voorzitter van de Organisatie van de Iraanse Burgerlijke Luchtvaart (CAO) en de viceminister van Transport, zegt in hetzelfde bericht dat “dergelijke geruchten onzin” zijn.

Een raketaanval kan volgens Abedzadeh niet de oorzaak zijn, omdat de piloten nog probeerden rechtsomkeer te maken naar de luchthaven. Dat voegt het Iraanse nieuwsagentschap Irna nog toe, aldus het Russische staatspersagentschap Tass.

Zwarte dozen beschadigd

Over de zwarte dozen van het toestel die woensdag zijn gevonden, zei Abedzadeh dat “Iran en Oekraïne de middelen hebben om de informatie daaruit te downloaden”. Iran zegt de zwarte dozen niet aan Amerikanen of Boeing te zullen overhandigen. “Maar als er meer gespecialiseerde maatregelen nodig zijn om de informatie eruit te halen en te analyseren, kunnen we dat doen in Frankrijk of in andere landen.” Beide dozen zijn echter beschadigd “ten gevolge van het ongeluk en de brand”. De “memory-units” hebben de crash doorstaan, maar zijn beschadigd, deelde Abdedzadeh vandaag mee.

Johnson: “Zeer zorgwekkende informatie”

De Britse premier Boris Johnson heeft vanmiddag een “volledig, geloofwaardig en transparant” onderzoek geëist naar de crash. “Er is momenteel een hoeveelheid informatie beschikbaar” die erop wijst dat het vliegtuig “werd neergeschoten door een Iraanse grond-luchtraket”, “dat kan per ongeluk zijn gebeurd”, zei hij, kort na gelijkaardige verklaringen van de Canadese premier Justin Trudeau.