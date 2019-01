VIDEO. Net als in de films: zinkgat blijkt ondergrondse tunnel te zijn... die recht naar bank loopt Redactie

31 januari 2019

07u29

Bron: WPLG, VTM Nieuws 0

De FBI en lokale politie van Miami, in de Amerikaanse staat Florida, onderzoeken een ondergrondse tunnel die richting een bank loopt. De tunnel bereikt net niet de bankautomaat aan de muur, maar onderzoekers gaan er wel vanuit dat het de bedoeling was om de tunnel helemaal tot daar te graven. De politie heeft in het struikgewas naast de straat de ingang van de tunnel gevonden, zo’n 45 meter van het bankgebouw, waar ook gereedschap is ontdekt waarmee aarde is uitgegraven. Er is nog niemand gearresteerd, en de bank heeft geen melding gemaakt van een (poging tot) inbraak.