VIDEO. Nederlandse politie vindt volledige hennepkwekerij... onder het toilet Bram Verbrugge

18 oktober 2018

13u17

Bron: AD.nl 0 Criminelen zijn soms behoorlijk inventief om een hennepkwekerij verborgen te houden. Dat agenten zich echter niet zomaar laten foppen, blijkt uit een video die de Nederlandse politie gisteren heeft verspreid. Daarin is te zien hoe agenten een kwekerij vinden in Rotterdam, in een verborgen ruimte onder het toilet.

De Nederlandse politie ging vorig jaar in de woning naar binnen omdat de ramen beslagen waren, terwijl het buiten vroor. Aanvankelijk was er niets te vinden in het bedrijfspand aan de Sluisjesdijk. Maar: toen agenten het toilet optilden, bleek daar een geheim luik onder verborgen te zitten. Door het luik konden de criminelen via een trap naar een kelder die vol stond met hennepplanten. Een 28-jarige Rotterdammer werd in de boeien geslagen.

Lees ook: Cannabisdealer verbrandt drugsgeld per ongeluk in barbecue