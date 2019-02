VIDEO. Na president, nu ook stijlicoon? Obama krijgt veel lof voor gepersonaliseerde bomber jacket Redactie

Deze keer niet strak in een presidentieel pak, maar wel in gewone donkere jeans en een bomber jacket. De voormalige Amerikaanse president Barack Obama ging eergisteren naar een basketbalwedstrijd in North Carolina en scoorde punten met zijn gepersonaliseerde jas, waarmee hij helemaal “in de mode” was.