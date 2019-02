VIDEO. Na 70 jaar valt er weer sneeuw in Los Angeles DVDA

22 februari 2019

09u34 0

Inwoners van Los Angeles keken erg verrast omhoog toen er gisteren plots sneeuw uit de lucht viel. Het is dan ook ongeveer zeventig jaar geleden dat het in LA, in het westen van de Verenigde Staten, nog eens sneeuwde. Acteur Jerry O’Connell reageerde erg enthousiast op dit “ongelofelijke nieuws”.