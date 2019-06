VIDEO. Munitiedepot ontploft in Kazachstan: beelden tonen hoe kinderen hand in hand rennen voor hun leven KVDS

24 juni 2019

14u03

Bron: Reuters, Twitter 0 Op een militaire basis in Kazachstan is vanmorgen een munitiedepot in de lucht gevlogen. Beelden die door een van de meest invloedrijke bloggers van Rusland verspreid werden, tonen een gigantische rookpluim en mensen die rennen voor hun leven.

Het incident gebeurde volgens persbureau Reuters in Aris, een stad in de provincie Zuid-Kazachstan. De Kazachse overheid liet de stad met zijn 44.000 inwoners meteen evacueren.

Ziekenhuis

Er zou vanmorgen eerst een serie van ontploffingen te horen geweest zijn. De oorzaak is nog onbekend. Volgens het ministerie van Defensie is het niet duidelijk of er dodelijke slachtoffers gevallen zijn of gewonden. Lokale media spreken van 10 gewonden die in het ziekenhuis van Shynment opgenomen zijn. Dat is de grootste stad in de provincie.







De invloedrijke Russische blogger Rustem ‘Drugoi’ Adagamov postte intussen op Twitter beelden van het incident voor zijn meer dan een half miljoen volgers.

Еще видео из Арыса. Военные убегают, уводят с собой двух женщин, останавливают машину, сажают их туда. pic.twitter.com/7DGDdyTsQo Рустем Адагамов(@ adagamov) link

