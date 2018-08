VIDEO. Moment waarop vuur wordt geopend op videogametoernooi in Florida Redactie

26 augustus 2018

21u37 1

In Jacksonville in de Amerikaanse staat Florida is een grote schietpartij geweest in een uitgaansbuurt, waar een videogametornooi aan de gang was. Daarbij is minstens één verdachte overleden. Er is ook sprake van vier doden. Op sociale media circuleren beelden van een livestream van het event. Daarop is te zien hoe de livestream abrupt wordt gestopt, nadat er verschillende schoten te horen zijn. Een man op de achtergrond roept "Waarmee heeft hij me beschoten?" In de video is ook te zien hoe er met een laser gericht wordt op de jongen met de rode trui.